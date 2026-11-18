NATO'da liderler zirvesi krizi! 2027 zirvesi iptal mi edildi? Gözler Trump sonrası döneme çevrildi
NATO'nun 2027 yılında Arnavutluk'ta düzenlenmesi planlanan liderler zirvesine ilişkin belirsizlik yaşanıyor. Arnavutluk Başbakanı, zirvenin 2027'de gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Kararın arkasında ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının bulunduğu öne sürülürken NATO'nun liderler zirvelerini Trump sonrası döneme, yani 2029 yılına ertelemeyi değerlendirdiği iddia edildi.
Doğukan HavuzEditör
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