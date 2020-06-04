CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü! Kılıçdaroğlu MİT TIR’ları ihanetine sahip çıktı
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapse CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliği düşürüldü. Berberoğlu’na ilk destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. MİT TIR’ları görüntülerini vererek ihanete imza atılmasını sağlayan Berberoğlu’na Kılıdaroğlu’nun desteği şaşırttı ve sosyal medyada tepkiye neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
Mahkeme, Berberoğlu'nu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı.
Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi'ne gitmiş, daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etmişti.
5 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.
Bu ceza Yargıtay tarafından onanmış, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.
ENİS BERBEROĞLU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Tüm bu gelişmeler ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü.
MİT TIR'LARI İHANETİNE SAHİP ÇIKTI
Kılıçdaroğlu Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tweet atarak MİT TIR'ları ihanetine sahip çıktı. Kılıçdaroğlu tweetinde, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun tweetine kısa sürede çok sayıda tepki geldi.
Bilindiği gibi, MİT TIR'ları görüntülerini servis edilmesinden Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğu ve talimatı onun verdiği ileri sürülmüştü.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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