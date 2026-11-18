Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde 500'e yakın deniz canlısı sergileniyor

Akdeniz ve farklı denizlerden elde edilen yaklaşık 500 deniz canlısı, Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileniyor. Köpek balıkları, vatozlar, yunuslar ve 17 metrelik fin balinasının iskeletinin de bulunduğu koleksiyon, denizlerin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayaş, bugüne kadar 7 bin 200 öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini, 2027 yılının nisan ayına kadar randevuların dolduğunu söyledi.