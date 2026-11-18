Gayrimenkul alım satımında yeni dönem! Tapuda güvenli ödeme sistemi nasıl işleyecek?

Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Güvenli ödeme sisteminin 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelmesiyle birlikte gayrimenkul alım satımında elden para ödeme dönemi sona erecek. Peki, yeni sistem nasıl işleyecek? Alıcı ve satıcılar nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, merak edilen soruları Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya yöneltti.