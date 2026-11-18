Eğlenmek için bindiği go-kartta dehşeti yaşadı! 18 yaşındaki Büşra'nın kopan kafa derisi yeniden dikildi

Mardin'de eğlenmek için go-kart aracına binen 18 yaşındaki Büşra Bayır, saçlarının aracın motoruna dolanması sonucu ağır yaralandı. Kazada genç kızın kafa derisinin bir bölümü koptu. Büşra'nın kopan kafa derisi, 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla yeniden yerine dikildi. Zorlu ameliyatın ardından hayata tutunan genç kız, yaşadığı korkunç kazanın etkisini hâlâ üzerinden atamadı.