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Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı! Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2021 14:31
Güncelleme:29.04.2021 14:38
Cenevre’de yapılan gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar, “Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı. Bu oyunun kurallarının artık değişmesi gerekiyor.” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak görevimizdi. Rum lider Maraş'ın BM kontrolüne girmesini istedi. KKTC'nin eşitliği konusunda taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı..
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