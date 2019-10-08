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08.10.2019

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’ açıklamasına AK Parti’den sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü YPG’ye yönelik operasyona karşı çıkmasına AK Parti’den tepki geldi. Komuoyundan gelecek olan tepkiden çekindiği için “İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz. Bizim ne işimiz var Suriye’de” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın eleştirdi. Aydın, “Terör örgütleri ne derse Kılıçdaroğlu da aynı şeyleri söylüyor. Burada gün birlik olma günüdür. Bu bayrak bu millet için bir beraber olması lazım. Dışarıdan Türkiye’ye yönelik ciddi tehditler var. Türkiye yeniden dirilişe geçti. Tarihiyle bağ kuran Türkiye, gelecek yüzyılın asli mimarı olacaktır. Bu coğrafyada da bütün mağdurlara umut olan tek ülke Türkiye, tek lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yine siyasetini yap ama milli paydada buluşmamız lazım.” dedi.

Fıratın doğusuna olası operasyona Akşener destek verdi Kılıçdaroğlu karşı çıktı |Video FIRAT'IN DOĞUSUNA OLASI OPERASYONA AKŞENER DESTEK VERDİ KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKTI |VİDEO

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İstanbullu İstanbullu

ne demişti işten çıkarırsam şerefsizim namussuzum eeeee işten çıkakdı peki bu adam ne olmuş oldu :))))

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hayır0
cevapla 08.10.2019 18:45
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