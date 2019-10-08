Fırat'ın doğusuna olası operasyona Akşener destek verdi Kılıçdaroğlu karşı çıktı |Video

Son dakika haberi: Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyon, tüm Türkiye'yi birbirine kenetlemişken, Millet İttifakı'nda büyük bir çatlağa neden oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası operasyona destek verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karşı çıktı.

Millet İttifakı'nı oluşturan iki partinin genel başkanı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ardı ardına kürsüye geldi grup toplantılarında...

Akşener, Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek verdi "devletin ve hükümetin yanındayız" dedi.

TEZKERE 'KEHREN' DESTEK VERDİ



Kemal Kılıçdaroğlu ise ortağı ile aynı görüşte değil... Kılıçdaroğlu, terör örgütüne büyük darbe indirecek olan operasyona karşı çıktı. Esad yönetimi ile görüşülmesi talebini yineledi... HDP ile bir kez daha aynı çizgide buluşan CHP Lideri, operasyona yasal zemin hazırlayacak Suriye-Irak

tezkeresine ise kerhen destek verdi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'OPERASYON' ÇATLAĞI



Son dönemde hemen her konuda ayrı düşen CHP ile İyi Parti, terörle mücadelede de farklı görüşte...

Millet iİttifakı'nın ortakları arasında bu kez de olası 'Barış Pınarı Harekatı' çatlağa yol açmış durumda...