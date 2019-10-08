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08.10.2019

Fırat'ın doğusuna olası operasyona Akşener destek verdi Kılıçdaroğlu karşı çıktı |Video

Son dakika haberi: Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyon, tüm Türkiye'yi birbirine kenetlemişken, Millet İttifakı'nda büyük bir çatlağa neden oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası operasyona destek verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karşı çıktı.

Millet İttifakı'nı oluşturan iki partinin genel başkanı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ardı ardına kürsüye geldi grup toplantılarında...
Akşener, Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek verdi "devletin ve hükümetin yanındayız" dedi.

TEZKERE 'KEHREN' DESTEK VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise ortağı ile aynı görüşte değil... Kılıçdaroğlu, terör örgütüne büyük darbe indirecek olan operasyona karşı çıktı. Esad yönetimi ile görüşülmesi talebini yineledi... HDP ile bir kez daha aynı çizgide buluşan CHP Lideri, operasyona yasal zemin hazırlayacak Suriye-Irak
tezkeresine ise kerhen destek verdi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'OPERASYON' ÇATLAĞI

Son dönemde hemen her konuda ayrı düşen CHP ile İyi Parti, terörle mücadelede de farklı görüşte...
Millet iİttifakı'nın ortakları arasında bu kez de olası 'Barış Pınarı Harekatı' çatlağa yol açmış durumda...

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Erkan Erkan

Israile ne gerek varki burdaki yahudi siyonist usaklari herseye yetiyor

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 01:11
orhan tamer orhan tamer

Kuruldugu gunden beri milletimizin dusmanidir CHP..Sirf bu yuzden kurdurulmustur..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 22:05
orhan tamer orhan tamer

CHP tamamen yaudinin kopegi FETO dur.. Bu gayet acijtir. Ne yazik ki simdilik birsey yapilamiyor ancak hesap sorulacaktir bu yahudinin kopeklerinden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 21:33
zaza zaza

bu ke mal sunu sormuyormu abd nin ne isi var israilin ne isi var fransanin ne isi var ..adam mal ...bu adama türkiyeyi emeant edenlerin aklina sasarim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 19:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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