Fırat'ın doğusuna olası operasyona Akşener destek verdi Kılıçdaroğlu karşı çıktı |Video
Millet İttifakı'nı oluşturan iki partinin genel başkanı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ardı ardına kürsüye geldi grup toplantılarında...
Akşener, Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek verdi "devletin ve hükümetin yanındayız" dedi.
TEZKERE 'KEHREN' DESTEK VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ise ortağı ile aynı görüşte değil... Kılıçdaroğlu, terör örgütüne büyük darbe indirecek olan operasyona karşı çıktı. Esad yönetimi ile görüşülmesi talebini yineledi... HDP ile bir kez daha aynı çizgide buluşan CHP Lideri, operasyona yasal zemin hazırlayacak Suriye-Irak
tezkeresine ise kerhen destek verdi.
MİLLET İTTİFAKI'NDA 'OPERASYON' ÇATLAĞI
Son dönemde hemen her konuda ayrı düşen CHP ile İyi Parti, terörle mücadelede de farklı görüşte...
Millet iİttifakı'nın ortakları arasında bu kez de olası 'Barış Pınarı Harekatı' çatlağa yol açmış durumda...
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Israile ne gerek varki burdaki yahudi siyonist usaklari herseye yetiyor
Kuruldugu gunden beri milletimizin dusmanidir CHP..Sirf bu yuzden kurdurulmustur..
CHP tamamen yaudinin kopegi FETO dur.. Bu gayet acijtir. Ne yazik ki simdilik birsey yapilamiyor ancak hesap sorulacaktir bu yahudinin kopeklerinden.
bu ke mal sunu sormuyormu abd nin ne isi var israilin ne isi var fransanin ne isi var ..adam mal ...bu adama türkiyeyi emeant edenlerin aklina sasarim
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