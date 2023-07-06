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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı Aytuğ Atıcı'dan sert sözler: CHP'de demokrasi yok

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Giriş: 06.07.2023 00:46
14-28 seçimleri hezimeti sonrası CHP’de çıkan iç savaş derinleşiyor. Yenilginin faturasını kurmaylarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu, operasyon çekerek partideki kritik isimleri kapı dışarı etmişti. Kılıçdaroğlu'na karşı “değişim” diyenler arasında yer alan ve parti içi eğitim sorumluluğu görevinden alınan CHP'li Aytuğ Atıcı, yaptığı yeni açıklamada “CHP’de demokrasi yok” dedi. Atıcı, “Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir.” ifadelerine yer vererek "Bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil" şeklinde konuştu.
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