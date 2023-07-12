Kemal Kılıçdaroğlu’nun alçak sözlerine AK Parti’den sert yanıt: Hırsızın kim olduğunu millet 28 Mayıs’ta size gösterdi

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimi kaybeden ve CHP’nin yalan makinesi haline dönüşen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Başkan Erdoğan üzerinden kara propaganda ile gündem değiştirme çabasına girişti. Alçak ifadeler kullanan CHP’nin sicili bozuk sözde lideri, Başkan Erdoğan’ın Bayburt konuşmasından bir kesiti alıp rol devşirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun küstah sözlerine AK Parti’den sert yanıt geldi. Yapılan açıklamada, “Hırsızın kim olduğunu millet 28 Mayıs’ta size gösterdi” denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yenilgi üstüne yenilgi yaşayan ve 13 seçim dibi gören CHP'nin omurgasız Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 11 Temmuz 2023 Salı günkü TBMM CHP Grup toplantısında hitap etti.

Seçmene karşı yüzü hiç kızarmayan ve CHP koltuğuna adeta yapışan Kılıçdaroğlu, sanki hiç yenilgi yüzü görmemiş gibi Başkan Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef aldı seçim hezimetini perdelemeye çalıştı.

BAY BAY KEMAL'DEN "418 MİLYAR DOLAR" YALANI

Kılıçdaroğlu, "Bu millete söz vermiştim. O götürdükleri 418 milyar doları kuruşu kuruşuna buraya getireceğim. Ama sözümden dönmüş değilim. Göreceksiniz, tarih o 418 milyar doları Türkiye nasıl getirildiğini görecektir, yazacaktır." ifadelerini kullanarak gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayan bir kara propagandayı daha dolaşıma soktu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İLE KARA PROPAGANDA

Sözlerinin bir kısmında ise utanmazlığına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın deyimi ile bu ifadeye çok yakışan Bay Bay Kemal, "Bayburt'ta Erdoğan konuşmuş, 'maalesef hırsızlar çok' demiş. Vallahi billahi doğru. Ben Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum: Saray'da sağına bak, soluna bak, önüne bak, arkana bak kesin göreceksin; aynaya bak kesin göreceksin." cümleleri ile seçim yenilgisi görmenin hırsına kapılarak milletin adamı Başkan Erdoğan'ı karalamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmını sosyal medya hesabından da paylaştı.

DAĞ: HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA SİZE GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yalan ve iftirada kimseye rol kaptırmayan CHP liderine çok sert bir yanıt geldi.

Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, 8 Temmuz 2023 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Hayat pahalılığı ile mücadelelerinin kararlı bir şekilde süreceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız." demişti.