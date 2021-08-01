Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yangın üzerinden çirkin siyaset! Bakan Ersoy'dan yanıt gecikmedi

Yangınlarla mücadele sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanına verildiği çarpıtmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na, bu düzenlemenin ve yetkinin 1982 yılında çıkarılan kanunla üç bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" diyerek tepki gösterdi.

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