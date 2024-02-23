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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li muhaliflere susun uyarısı! İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 16:33
CHP'de parti içi muhalefet eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısı üzerine yerel seçime kadar susacak. Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tasfiye edilmesine ateş püsküren CHP'li muhalifler savaş baltalarını 1 Nisan'a kadar gömecek. Olası bir seçim yenilgisinde ise olağanüstü kurultay çağrıları yapılacak.
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Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li muhaliflere susun uyarısı!
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li muhaliflere susun uyarısı!
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