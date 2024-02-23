23 Şubat 2024, Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li muhaliflere susun uyarısı! İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
CHP'de parti içi muhalefet eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısı üzerine yerel seçime kadar susacak. Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tasfiye edilmesine ateş püsküren CHP'li muhalifler savaş baltalarını 1 Nisan'a kadar gömecek. Olası bir seçim yenilgisinde ise olağanüstü kurultay çağrıları yapılacak.