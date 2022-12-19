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Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a ayar verecek! Prof.Dr. İlyas Topsakal: İmamoğlu ters köşe yapabilir

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Giriş: 19.12.2022 22:58
CHP ve İYİ Parti arasında büyük gerginliğe neden olan "Saraçhane Krizi" sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı CHP Grup Toplantısı'na çağırdı. Prof.Dr. İlyas Topsakal yarın düzenlenecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara ilişkin tahminlerini açıklarken "Sizlerden sadakat bekliyorum" ifadelerini kullanacağını belirtti. Topsakal ayrıca bu konuda İmamoğlu'nun yapacağı ters köşeyi de açıkladı. İşte detaylar...
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