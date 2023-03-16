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Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vadediyor? Canlı yayında çarpıcı sözler: Bu HDP’nin değil PKK’nın talepleridir! Türk milletinden intikam alınıyor

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 11:01
HDP CHP’den ne isteyecek?18 Mart tarihi tesadüf mü? BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tayiz, "11 maddeyi baştan sona inceledim. Bu HDP talebi falan değil bu PKK talepleridir. Bunların hepsi PKK’nın talepleridir. Türkiye’de özerklik istiyor. Anayasal olarak o bölgenin ayrı yönetilmesine yeşil ışık yakılmasını istiyor. Bir tür intikam alınıyor Türk milletinden. Türkiye’nin gelecek yüzyılını karartmak isteyen bir proje. Proje bir koalisyonla yerle yeksan etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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