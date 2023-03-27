27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte BDP-HDP için PKK uzantısı demişti

Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte BDP-HDP için PKK uzantısı demişti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 08:43
7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte BDP-HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na ne değişti sorusu soruldu. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cennetten gelen parçalar bu camide korunuyor
Cennetten gelen parçalar bu camide korunuyor
Oy iki yüzlülüğü! İşte geçmişteki sözleri...
Oy iki yüzlülüğü! İşte geçmişteki sözleri...
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu’ya çağrı
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu’ya çağrı
Fatih Erbakan’dan flaş CHP açıklaması
Fatih Erbakan'dan flaş "CHP" açıklaması
Meclis haftaya yargı paketi ile başlayacak
Meclis haftaya yargı paketi ile başlayacak
6’lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal
6'lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal
CHP’li Müslim Sarı’dan canlı yayında tehdit
CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit
Deprem bölgesinden acı haber
Deprem bölgesinden acı haber
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Altılı koalisyonda LGBT krizi!
Altılı koalisyonda LGBT krizi!
HDP yakında maskeyi takacak
"HDP yakında maskeyi takacak"
Defne Devlet Hastanesi için algı çalışması
Defne Devlet Hastanesi için algı çalışması
Daha Fazla Video Göster