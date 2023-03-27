Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte BDP-HDP için PKK uzantısı demişti

7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte BDP-HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na ne değişti sorusu soruldu. İşte tüm detaylar…

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