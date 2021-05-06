06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor! Doğal güzelliği gelir kaygısıyla kirlettiler

Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor! Doğal güzelliği gelir kaygısıyla kirlettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2021 08:56
Güncelleme:06.05.2021 08:56
CHP, Kazdağları ve Zeytinli'yi rant alanına çevirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li siyasetçilerin ve belediyelerin anlaştıkları müteahhit ve emlakçılarla Kazdağları, Zeytinli ve sahilini katlettiğini ifade etti. Şahin ayrıca, “Ekrem İmamoğlu’nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat şirketinin Kazdağları’nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi’nin de benzer faaliyet göstermesi basında defalarca haber olmuştur" dedi.
Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor!
Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor!
CHP'den Kazdağları ve Zeytinli'de katliam!
CHP'den Kazdağları ve Zeytinli'de katliam!
THY her yerde
THY her yerde
Bahçeli'den Habertürk'e boykot çağrısı!
Bahçeli'den Habertürk'e boykot çağrısı!
Başkan Erdoğan ve Merkel görüştü! Yunanistan ve Libya...
Başkan Erdoğan ve Merkel görüştü! Yunanistan ve Libya...
Sinovac aşısıyla ilgili iddialara Bakan Koca yanıt verdi
Sinovac aşısıyla ilgili iddialara Bakan Koca yanıt verdi
İlker Başbuğ hakkında 3 yıla kadar hapis istemi...
İlker Başbuğ hakkında 3 yıla kadar hapis istemi...
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir...
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir...
Başkan Erdoğan ve Putin görüştü!
Başkan Erdoğan ve Putin görüştü!
PKK'lı teröristten annesine mektup: Dayanamıyorum...
PKK'lı teröristten annesine mektup: Dayanamıyorum...
MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler
MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler
Hainlerin inleri böyle imha edildi
Hainlerin inleri böyle imha edildi
Daha Fazla Video Göster