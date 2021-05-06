Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor! Doğal güzelliği gelir kaygısıyla kirlettiler

CHP, Kazdağları ve Zeytinli'yi rant alanına çevirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li siyasetçilerin ve belediyelerin anlaştıkları müteahhit ve emlakçılarla Kazdağları, Zeytinli ve sahilini katlettiğini ifade etti. Şahin ayrıca, “Ekrem İmamoğlu’nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat şirketinin Kazdağları’nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi’nin de benzer faaliyet göstermesi basında defalarca haber olmuştur" dedi.