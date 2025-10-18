Kayseri’de savunma sanayii sergisi!

Kayseri’de düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı’nda yerli üretim silahlar sergilendi. Milli silahlar, ziyaretçilerden tam not aldı. Türkiye’nin savunma sanayiindeki projeleriyle yaptığı atılım sayesinde yerlilik oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. Farklı uluslararası fuarlarda da tanıtılan milli ürünler, fuar katılımcılarının yoğun ilgisini gördü. Özellikle batarya yangınlarını önleyen projeler de büyük beğeni topladı.

