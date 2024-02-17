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Kaymakamlık lojmanına saldırının amacı neydi? Soruşturma ne aşamada?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 11:55
İstanbul Pendik Kaymakamlığı'nın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Polisin de karşılık vermesiyle saldırganlar kaçtı. Peki kaymakamlık lojmanına saldırının amacı neydi? Soruşturma ne aşamada? Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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