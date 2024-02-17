17 Şubat 2024, Cumartesi
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Kaymakamlık lojmanına saldırının amacı neydi? Soruşturma ne aşamada?
İstanbul Pendik Kaymakamlığı'nın önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Polisin de karşılık vermesiyle saldırganlar kaçtı. Peki kaymakamlık lojmanına saldırının amacı neydi? Soruşturma ne aşamada? Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.