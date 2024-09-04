Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama! A Haber görüntüledi...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarında 15. güne girildi. Jandarma ekipleri köyün mezarlığında özel bir arama gerçekleştirirken o anları A Haber görüntüledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz yapılan aramaya ilişkin "Burası aranmıştı ama şu an daha detaylı bir arama yapılıyor. Deliller ve ifadeler üzerine bir çalışma bu. " dedi. İşte detaylar...