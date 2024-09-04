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Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama! A Haber görüntüledi...

Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama! A Haber görüntüledi...

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Giriş: 04.09.2024 11:55
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarında 15. güne girildi. Jandarma ekipleri köyün mezarlığında özel bir arama gerçekleştirirken o anları A Haber görüntüledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz yapılan aramaya ilişkin "Burası aranmıştı ama şu an daha detaylı bir arama yapılıyor. Deliller ve ifadeler üzerine bir çalışma bu. " dedi. İşte detaylar...
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama
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