Katliamın gölgesinde 18. cuma! İsrail polisi Filistinlilerin namaz kılmasına izin vermiyor

Bugün Gazze'de İsrail katliamının 126. günü. İsrail ordusu güneyde saldırılarını yoğunlaştırırken gece boyunca çok sayıda Filistinli yine katledildi. Diğer yandan cuma namazı öncesi Kudüs'te ise gergin bir bekleyiş var. Son durumu Kudüs'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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