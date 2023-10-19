Katliam sonrası bölgede neler yaşanıyor? A Haber savaşın en sıcak noktalarında

A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere, saldırı anlarına tanıklık ettiler. Hastane katliamı sonrası bölgede neler yaşanıyor? Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.

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