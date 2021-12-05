05 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katledilen Tahir Güven A Haber’e konuşmuştu! PKK’nın gerçek yüzünü anlatmıştı! İşte son röportajı...
Şırnak Cizre'de uğradığı silahlı saldırıda katledilen Meman Aşireti lideri Tahir Güven son röportajını A Haber'e vermişti. Tahir Güven bölgede terör örgütüne vurulan darbeyle gelinen huzur ortamını ve örgütün gerçek yüzünü çok çarpıcı sözlerle anlatmıştı. İşte o özel röportaj...