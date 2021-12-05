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Katledilen Tahir Güven A Haber’e konuşmuştu! PKK’nın gerçek yüzünü anlatmıştı! İşte son röportajı...

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 14:27
Şırnak Cizre'de uğradığı silahlı saldırıda katledilen Meman Aşireti lideri Tahir Güven son röportajını A Haber'e vermişti. Tahir Güven bölgede terör örgütüne vurulan darbeyle gelinen huzur ortamını ve örgütün gerçek yüzünü çok çarpıcı sözlerle anlatmıştı. İşte o özel röportaj...
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