Katiller sürüsünden çirkin saldırı! A Haber camiyi görüntüledi

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırılarına devam ederken lağım suyuna bastırdıkları botlarla camiye girerek çirkin bir provokasyona imza attı. A haber ekibi, işte o camiyi görüntüledi.

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