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Katiller sürüsünden çirkin saldırı! A Haber camiyi görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 10:12
Güncelleme:22.12.2023 10:22
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırılarına devam ederken lağım suyuna bastırdıkları botlarla camiye girerek çirkin bir provokasyona imza attı. A haber ekibi, işte o camiyi görüntüledi.
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