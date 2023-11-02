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Katil İsrail’in şiddetine uğrayan Ortodoks Yahudiler A Haber’e konuştu: İsrail ordusunu burada istemiyoruz

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 14:26
Katil İsrail polisi, Batı Kudüs'te ultra Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta Cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, o mahallede Yahudilerle konuştu.
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