04 Ocak 2024, Perşembe
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Katil İsrail’den Tulkerim Mülteci Kampı’na saldırı! Batı Şeria’da zulmün izleri
Katil İsrail askerleri yeniden Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler ve zırhlı araçlarla sivillerin yaşadığı mahalleri yerle bir etti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver tahrip edilen sokakları görüntüledi.