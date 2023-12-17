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Katil İsrail ordusundan itiraf niteliğinde açıklama! “Yanlışlıkla" değil bilerek öldürmüş

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 16:28
Katil İsrail ordusunun, 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından esir yakınları, Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Esir aileleri, Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine açlık grevine hazırlandıklarını duyurdu. Yaşanan olayın, İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı kat kat artırdığına dikkati çeken ABD basını ise, yeni bir ateşkes ve esir takasının yolda olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.
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“Yanlışlıkla değil bilerek öldürmüş!
“Yanlışlıkla" değil bilerek öldürmüş!
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