Katil İsrail Gazze’de 250 noktayı vurdu! A Haber Gazze sınırında: Yoğun bombardıman devam ediyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Peki Gazze'de şu an neler oluyor? Son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.

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