Kassam Tugayları katil sürüsünü böyle yok etti

Gazze'de Kassam Tugayları ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak Kassam güçlerinin İsrail zırhlılarını yok ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.

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