02 Kasım 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu! İşçiler isyan etti: Konsere var bize yok.

Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu! İşçiler isyan etti: Konsere var bize yok.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2024 11:16
CHP'li Kartal Belediyesi ile işçiler arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler greve gitti. Grev nedeniyle çöpler toplanmazken cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp yığınları 90'lı yılların CHP belediyeciliğini akıllara getirirken, greve giden işçiler isyan etti..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu!
Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu!
Okyanuslara meydan okuyan çelik!
Okyanuslara meydan okuyan çelik!
Kasım indirimleri baş döndürüyor!
Kasım indirimleri baş döndürüyor!
TUSAŞ şehitleri unutulmadı!
TUSAŞ şehitleri unutulmadı!
PKK’nın keskin nişancı yakalandı!
PKK’nın keskin nişancı yakalandı!
PKK’ya bir darbe daha: 15 terörist ex
PKK'ya bir darbe daha: 15 terörist ex
FETÖ’de yeni elebaşı kim olacak? ’Damat çarkı’ nasıl işliyor?
FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak? 'Damat çarkı' nasıl işliyor?
Türkiye ile KKTC arasında 3 iş birliği protokolü imzalandı!
Türkiye ile KKTC arasında 3 iş birliği protokolü imzalandı!
CHP’de Esenyurt çatlağı! 3 başkan çağrıya uymadı
CHP'de Esenyurt çatlağı! 3 başkan çağrıya uymadı
Yargıyı hedef alan Özel’e tepki!
Yargıyı hedef alan Özel'e tepki!
Terörle mücadelede kritik gün!
Terörle mücadelede kritik gün!
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!
Daha Fazla Video Göster