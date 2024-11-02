02 Kasım 2024, Cumartesi
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Kartal’da sokak ve caddeler çöple doldu! İşçiler isyan etti: Konsere var bize yok.
CHP'li Kartal Belediyesi ile işçiler arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler greve gitti. Grev nedeniyle çöpler toplanmazken cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp yığınları 90'lı yılların CHP belediyeciliğini akıllara getirirken, greve giden işçiler isyan etti..