"Karne hediyesi et" algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı... Habertürk muhabirin işine son verdi | İşte yayınlanan görüntüler | VİDEO

Habertürk muhabiri mikrofon uzattığa çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber gerçeği ortaya çıkarınca Habertürk, konuyla ilgili inceleme başlatıp, muhabirinin işine son verdi. Asılsız haberdeki yönlendirme anlarına ilişkin görüntüler de yayınlandı. Söz konusu televizyon kanalı haberi yapan muhabirin görevine son verdi ancak "asılsız haber" siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hem de gerçekler gün gibi ortadayken...

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