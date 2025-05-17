Karadeniz’den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Karadeniz’den Türkiye’yi heyecanlandıran bir müjde daha geldi. Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve enerji uzmanı Altuğ Karataş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN