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Karadeniz’den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Karadeniz'den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 15:19
Karadeniz’den Türkiye’yi heyecanlandıran bir müjde daha geldi. Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve enerji uzmanı Altuğ Karataş değerlendirdi.
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Karadeniz’den yeni müjde! 30 milyar dolarlık 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu
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