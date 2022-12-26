Karadeniz'deki MÜJDE ne olacak? Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Sakarya Gaz Sahası Saha Müdürü Murat Uçar A Haber'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili müjdeyi bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. Peki Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjde ne? Karadeniz gazı evlere mi girmeye hazırlanıyor? Karadeniz'de kaç kuyu var? Karadeniz gazı ne zaman gelecek? Karadeniz gazı Türkiye'ye kaç yıl yeter? Sakarya Gaz Sahası Saha Müdürü Murat Uçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uçar, "Sayın Cumhurbaşkanımız burayı yakından takip ediyor. Kuyularla ilgili yeni rezervlerle ilgili beklentimiz var. İnanın biz de sizler kadar bilgi sahibiyiz. Akşam hep beraber göreceğiz. Fatih gemisi Kanunu gemisi ve Yavuz gemisi 3 büyük gemimiz burada çalışıyor hepsinin farklı farklı görevleri var. Umudumuz çok daha fazla bir rezervin olması yönünde. İnşallah hep beraber oldukça da tesisimize de aktaracağız ve işletime alıp halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN