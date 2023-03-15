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Karadeniz'de yüksek gerilim! Pentagon: İki Rus savaş uçağı ABD'nin İHA'sını düşürdü

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Giriş: 15.03.2023 00:33
Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı. ABD, Karadeniz'de Rus savaş uçağının Amerikan İHA'sını düşürmesine ilişkin Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı ise İHA'nın Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıkladı.
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