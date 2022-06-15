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Karadeniz'de tahıl koridoru planı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'dan cevap bekliyoruz, anlaşırsak İstanbul olacak

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 12:21
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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