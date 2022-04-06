06 Nisan 2022, Çarşamba
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Karadeniz’de 3. mayın! MSB açıkladı: Kefken açıklarında…
Kocaeli Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili “Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim deniz karakol uçağımız mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.