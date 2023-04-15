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Karadeniz gazında geri sayım! Başkan Erdoğan: 20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 18:15
Güncelleme:15.04.2023 18:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazıyla ilgili olarak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak." dedi.
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