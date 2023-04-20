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Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin öyküsü

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 12:05
İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağına giden yolda 710 milyonmetreküp gaz şebekeye verilecek. İşte Karadeniz gazının serüveni…
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