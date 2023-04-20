20 Nisan 2023, Perşembe
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Karadeniz doğal gazı ateşlendi! Başkan Erdoğan'dan iki müjde birden: Evlerdeki doğal gaz 1 yıl ücretsiz
Türkiye’nin bağımsızlık ateşi için tarihi gün bugün ve saatler 20.23'ü gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, 85 milyonu mutlu edecek olan müjdeyi açıklıyor. 2 müjde birden veren Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi