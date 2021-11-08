Karabağ zaferinin 1. Yılı | Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı, 28 yıllık esaret sona erdi

Azerbaycan ordusu, bundan tam 1 yıl önce tarihi kent Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Ülkede "zafer günü" coşkuyla kutlanıyor. Büyük zafer ile ilgili Bakü’den A Haber canlı yayınına katılan Milletvekili Ceyhun Mehmetov önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN