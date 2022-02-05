05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kara Kuvetleri'ne yeni SİHA teslimatı

Kara Kuvetleri'ne yeni SİHA teslimatı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2022 15:41
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na SİHA'ların yeni teslimatının yapıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan İsmail Demir, "Semalarmızda hür ve özgür. BAYKARTECH üretimi BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun." dedi.
Kara Kuvetleri’ne yeni SİHA teslimatı
Kara Kuvetleri'ne yeni SİHA teslimatı
Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Başkan Erdoğan’ın korona testi pozitif çıktı!
Başkan Erdoğan'ın korona testi pozitif çıktı!
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
CHP’de derin ayrışma!
CHP'de derin ayrışma!
CHP’li Küçükkuyu belediyesinde yolsuzluk iddiası
CHP'li Küçükkuyu belediyesinde yolsuzluk iddiası
Dev projeyi Başkan Erdoğan açacak!
Dev projeyi Başkan Erdoğan açacak!
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Medeniyetlerin adası Rodos!
Medeniyetlerin adası Rodos!
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya'da nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster