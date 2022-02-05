Kara Kuvetleri’ne yeni SİHA teslimatı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na SİHA'ların yeni teslimatının yapıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan İsmail Demir, "Semalarmızda hür ve özgür. BAYKARTECH üretimi BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun." dedi.