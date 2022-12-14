Kara harekatı öncesi ABD'den flaş hamle! PKK'lı teröristlerle devriyelere yeniden başladılar!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada Türkiye'nin hava harekatı nedeniyle PKK/YPG ile azalttıkları devriyelere yeniden başladıklarını paylaştı. Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını ifade etti.

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