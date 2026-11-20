Yuvalarını İngiltere'de kurdular! 800 haneli köyde kışın sadece 50 evin bacası tütüyor

Aksaray'ın Yuva köyünde 1970'li yıllarda ekmek parası kazanmak için 15 kişinin İngiltere'ye gitmesiyle başlayan göç, yıllar içinde sıra dışı bir hikâyeye dönüştü. İngiltere'ye yerleşenlerin akrabalarını ve komşularını da yanlarına aldırmasıyla köyün büyük bölümü yurt dışına taşındı. Aradan geçen 56 yılın ardından 800 haneli köyde kış aylarında yalnızca 50 evin bacası tütüyor. Yuva köyünün göç hikâyesi, adeta bir sinema filmini aratmıyor.