Fon soruşturmasında gelinen nokta: Hem hesap soruldu hem yatırımcı korundu! İşte devletin yol haritası

17 Eylül'de başlayan fon sürecinde devlet vakit kaybetmeden kritik adımları attı. Sorunu devletin denetimi ortaya çıkarırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında makam ve unvan ayrımı yapılmadan hesap soruldu. 500 şüpheliden 136'sının tutuklandığı süreçte, mağdur vatandaşlar da ortada bırakılmadı. 18 günde çıkarılan yasayla 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya kamu bütçesinden tek kuruş çıkmadan tam 161 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.