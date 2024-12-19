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Kanlı rejiminin vahşet izlerini A Haber görüntüledi! 200 kişi açlıktan öldü

Kanlı rejiminin vahşet izlerini A Haber görüntüledi! "200 kişi açlıktan öldü"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.12.2024 01:08
Güncelleme:19.12.2024 01:08
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Ahmet Işık Yermük Mülteci Kampı'ndaki kanlı rejimin izlerini sürdü. Bölgede yaşananlar kan dondurmanın yanı sıra rejimin ne kadar vahşet dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ata Gündüz Kurşun, rejim zamanında kampa giriş çıkışların olmadığını belirterek 'Esad rejimi insanları burada açlığa da mahkum etti. 200 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü ablukadan bahsediyoruz, buradan hiç kimse çıkamıyor ve dışarıdan buraya hiçbir şey getirilemiyor.' dedi.
Kanlı rejiminin vahşet izlerini A Haber görüntüledi! 200 kişi açlıktan öldü
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