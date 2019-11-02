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02.11.2019
Kamışlı’da binaya Suriye bayrağı asıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti. YPG kontrolündeki binaya Suriye bayrağı asıldı.
ESAD ASKERLERİ BAYRAK DİKTİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.
ESAD ASKERLERİ BAYRAK DİKTİ
Terör örgütü PKK/YPG militanlarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağının asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusu mensubu olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.
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