Kalkışma sonrası ilk kez ortaya çıktı! Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu böyle görüntülendi

Wagner paralı asker grubunun silahlı kalkışması sonrası açıkçası nerede olduğu merak ediliyordu. Hiçbir açıklama yoktu. Taa ki bu sabaha kadar. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun cephe hattındaki batı askerini kontrol ettiği ve sınır noktasındaki kontrolleri yaptığı bildirildi. Bu Wagner'in kalkışmasından sonra ilgili ilk açıklama olarak resmiyet kazandı.

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