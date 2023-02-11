11 Şubat 2023, Cumartesi
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Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir enkaz altında olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı ve büyük hayat mücadelesini kazandı.