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Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş enkazdan sağ çıkarıldı

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Giriş: 11.02.2023 03:10
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir enkaz altında olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kamilcan Ağdaş enkaz altından sağ kurtarıldı ve büyük hayat mücadelesini kazandı.
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