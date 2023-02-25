25 Şubat 2023, Cumartesi
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Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 ve civarı bir deprem ne zaman meydana gelir? İşte öngörülen tarih...
“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler dünyanın dört bir yanından sismoloğun da Türkiye’deki fay hatları üzerine yaptıkları çalışmaları yoğunlaştırmasına sebep oldu. Depremi araştıran uluslararası uzmanlar isimler karada ve yüzeye bu kadar yakın depremlerin uzun zamandır görülmediğini söyledi. Yabancı uzmanların ortak görüşü de depremin görülen en büyük felaketlerden olduğu yönünde. Peki, bölgede bir sonraki 7.7 civarı bir deprem ne zaman meydana gelir. İşte uzmanından A Haber’e çarpıcı yorumlar ve öngörülen tarih...