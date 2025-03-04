Kahraman Mehmetçik ailesiyle buluşuyor!

A Haber ekibi, sınırda görev yapan kahraman Mehmetçiğe sürpriz yaparak ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Asker, annesine "Gözün arkada kalmasın, biz burada komutanlarımla aile olduk." diyerek moral vesrirken, anne ise , "Gözlerinden öperim..." sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu özel anlar, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu. Stüdyoda bu anlara tanıklık eden eski asker ve güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın ise bu duygu dolu anlar esnasında gözyaşlarını tutamadı.

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