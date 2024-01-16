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Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde! A Haber Irak sınırından aktardı | “Türk milleti rahat uyusun”

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 22:46
A Haber canlı yayınına Kuzey Irak sınırında kahraman komandolarımızın vatan nöbeti ekranlara yansıdı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Jandarma sınırın sıfır noktasında -30 derece gibi zorlu şartlar altında görevlerini icra eden kahramanlarımızla bir araya geldi. Şehitlerimiz için rahmet dileyen Kademeli Üst Çavuş, bulundukları coğrafyanın özelliklerinden bahsederek, “Burada devletimizin sağladığı imkanlar çok iyi. Her hangi bir üst bölgemizde üşüme nedir bilmiyoruz. Jandarma komando olarak biz bunun eğitimini aldık. Bu sarp ve engebeli araziye alışkınız. Aziz millettimizin her zaman arkasındayız” dedi.
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Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde!
Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde!
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